Internationaler Frauentag: Das bringt der Tag im Norden

Hannover (dpa/lni) –

Am 8. März wird der Internationale Frauentag begangen – und das in einer Zeit, in der weltweit Frauenrechtlerinnen sich um den Bestand erkämpfter Rechte sorgen. In vielen niedersächsischen Städten und in Bremen sind aus diesem Anlass Kulturveranstaltungen, Demonstrationen und Aktionen geplant, wie diese Übersicht von Braunschweig bis Wolfsburg zeigt:

Braunschweig:

11.55 Uhr: Frauen-Empfang mit Grünen-Bürgermeisterin Cristina Antonelli-Ngameni in der Dornse des Altstadtrathauses

14.00 Uhr: Demonstration unter dem Motto «Feministische Furore», organisiert vom Feministischen Bündnis Braunschweig. Start am Kohlmarkt

Bremen:

11.00 Uhr: Führung unter dem Motto «Starke Bremerinnen» durch die Ausstellung «Focke meets Wagenfeld» im Wilhelm-Wagenfeld-Haus

14:00 Uhr: Demo unter dem Motto «Gemeinsam kämpfen – Solidarität ist unsere Waffe», organisiert vom Bündnis für (queer-)feministische und Frauenkämpfe. Start am Weserstadion-Parkplatz

Bremerhaven:

10.00 Uhr: Aktionstag und Kinoabend im Deutschen Auswandererhaus

Göttingen:

11.30 Uhr: Demonstration unter dem Motto «Friede. Freiheit. Feminismus. Statt Patriarchat und Kapitalismus», organisiert vom Feministischen Bündnis Göttingen. Start am Albaniplatz

16.00: Filmnachmittag: «Ein Tag ohne Frauen» im Feuerwehrhaus Benniehausen in Gleichen

Hannover:

10.00 Uhr: Ausstellung «Mensch.Mutter.Mut» zur gesellschaftlichen Rolle von Müttern im Bürgersaal im Neuen Rathaus. Die Ausstellung wird vom 3. bis 24. März gezeigt.

16.00 Uhr: Tanzveranstaltung «Sounds & Solidarity» im Hof des Schauspiels Hannovers

Oldenburg

11.00 Uhr: Feministisches Kurzfilmfrühstück im Kino Cine k

15.00 Uhr: Exkursion «Von Prinzessinnen, Prostituierten und Politikerinnen» organisiert vom Stadtmuseum Oldenburg. Treffpunkt am Haupteingang vom Schloss

Osnabrück:

15.00 Uhr: Demonstration organisiert vom Bündnis Feministischer Streik Osnabrück. Start vor dem DGB-Haus

18.00 Uhr: Konzert zum Weltfrauentag im Renaissance-Saal des Ledenhofs

Wolfsburg:

16.00 Uhr: Ausstellungsführung «Weiblichkeit. Geschlechterrollen. Körperbilder.» in der Städtischen Galerie im Schloss Wolfsburg

Vor der 70. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission in New York am 9. März hatte die Vorsitzende des Deutschen Frauenrats, Judith Rahner, von einer weltweiten Bedrohung der in den vergangenen Jahrzehnten errungenen Frauenrechte gesprochen. Aus Sicht von Bundesfrauenministerin Karin Prien (CDU) steht Deutschland international zwar gut da, aber dennoch sinke der Gender Pay Gap zu langsam, Frauen seien nach wie vor in Führungspositionen unterrepräsentiert und Sorgearbeit sei häufig ungleich unter den Geschlechtern verteilt, sagte die Politikerin der Deutschen Presse-Agentur.