Interimsausstellung «Buddenbrooks im Behnhaus» öffnet wieder

Lübeck (dpa/lno) –

Nach mehr als vier Monaten öffnet die Interimsausstellung «Buddenbrooks im Behnhaus» heute (10.00 Uhr) wieder für Besucher. In komprimierter und an die neuen Gegebenheiten angepasster Form werde die Ausstellung jetzt in der historischen Festraumfolge des Drägerhauses gezeigt, sagte eine Sprecherin der Lübecker Museen. Als Museumsführerin fungiere dabei Tony Buddenbrook, eine der Protagonisten aus Thomas Manns Roman «Buddenbrooks», sagte die Sprecherin.

Das Literaturmuseum «Buddenbrookhaus» in der Mengstraße wird seit 2020 mit einem Millionenaufwand umgebaut und erweitert. Teile der Dauerausstellung zur Entstehungsgeschichte und den Hintergründen von Thomas Manns berühmten Roman «Buddenbrooks» war deshalb als Interimsausstellung ins Museum Behnhaus Drägerhaus umgezogen. Weil seit Anfang dieses Jahres auch dieses Museum renoviert wird, war die Buddenbrook-Schau vorübergehend geschlossen.