Intensivmediziner: Wir sind auf Corona-Welle vorbereitet

Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Den erwarteten Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Herbst wird Hamburg nach Ansicht des Leiters der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE), Stefan Kluge, gut bewältigen können. «Wir sind vorbereitet, wir haben Notfallpläne», sagte er. Im Moment lägen in den Krankenhäusern extrem wenige Covid-19-Patienten. Es gebe aber die große Sorge, dass die Zahl der Infektionen deutlich zunehme, wenn sich die Menschen wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhielten. «Ich glaube, wir müssen auf Sicht fahren», sagte der Facharzt für Innere Medizin und Lungenheilkunde. Allerdings müsse unbedingt vermieden werden, andere Patienten mit Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall schlechter zu behandeln. In den ersten sechs Monaten der Corona-Pandemie sei Hamburg wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein vergleichsweise glimpflich davongekommen.

