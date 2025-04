Intendant: Chance auf «Elphi»-Tickets inzwischen höher

Hamburg (dpa/lno) –

Gut acht Jahre nach Eröffnung der Elbphilharmonie können Musikliebhaber inzwischen etwas leichter an Karten kommen. «Was nicht mehr der Fall ist, ist dieses „Auf Monate ist alles ausverkauft, ich habe gar keine Chance mehr, Karten zu bekommen“», sagte Generalintendant Christoph Lieben-Seutter in Hamburg am Rande der Vorstellung des Programms für die Saison 2025/26. «Das ist ja eigentlich positiv, denn es gibt ganz viele Menschen, die andere Sorgen haben als sich zu überlegen, wo sie in fünf Monaten hingehen.»

Immer mehr gehe kurzfristiger, berichtete Lieben-Seutter. Man habe nun viel eher mal die Gelegenheit, auch für die nächste Woche noch ein Ticket zu bekommen. Für die ganz großen Stars gelte das aber nicht, die seien nach wie vor schnell ausverkauft.

Die Auslastung im Großen Saal liegt nach Angaben von Lieben-Seutter aktuell bei 95 Prozent, im Kleinen Saal ungefähr bei 80 Prozent. «Immer noch internationale Spitze», sagte er.

Abonnements für die Saison 2025/26 sind ab sofort im Internet buchbar. Einzelkarten für die meisten Veranstaltungen können ab 13. Mai erworben werden.