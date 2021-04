Integrationsminister: Mehr Hilfe für Zugewanderte nötig

Bremen (dpa) – Menschen aus Einwandererfamilien brauchen aus Sicht der Integrationsministerkonferenz mehr Unterstützung in der Corona-Pandemie. Nötig seien eine gezielte Förderung bei der Arbeitssuche und mehr Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche, die zu Hause kein Deutsch sprechen, sagte die Vorsitzende der Konferenz, Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), am Freitag. Sie verwies darauf, dass viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiteten und vom Verlust ihres Arbeitsplatzes betroffen seien. «Und die Kontaktbeschränkungen im Alltag sowie in Kita und Schule erschweren die sprachliche Integration erheblich.»

Die für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder fassten bei ihrer Videokonferenz am Donnerstag viele weitere Beschlüsse. Dazu zählen Forderungen nach einer EU-weit abgestimmten Asylpolitik und einem leichteren Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern. Die Konferenz forderte Bund, Länder, Kommunen und andere wichtigen Akteure auf, sich weiter für ein gesellschaftliches Klima einzusetzen, indem Vielfalt als Stärke angesehen wird. «Wir nehmen mit großer Sorge wahr, dass Rassismus, Antisemitismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in Teilen der Gesellschaft auf Akzeptanz stoßen», sagte Stahmann. Dies schaffe einen Nährboden für rassistische Gewalt und rechtsextrem motivierten Terrorismus. Für Diskriminierung und Rassismus jeglicher Art dürfe es keinen Raum geben.

In der Integrationsministerkonferenz beraten die Ressortchefinnen und -chefs der Länder über grundsätzliche Angelegenheiten der Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Das Gremium koordiniert und fördert den Austausch von Informationen und Erfahrungen zwischen den Ländern und arbeitet mit dem Bund zusammen.

© dpa-infocom, dpa:210430-99-415572/2

Über die 16. Integrationsministerkonferenz

Aufgaben und Ziele der Integrationsministerkonferenz