Institutsdirektor für berufliche Bildung ernannt

Kiel (dpa/lno) – Direktor des neu geschaffenen Instituts für berufliche Bildung in Schleswig-Holstein ist der frühere Schulleiter Jörn Krüger. Wirtschafts- und Arbeitsminister Bernd Buchholz (FDP) ernannte den 54-Jährigen am Freitag. «Ich freue mich, dass wir mit Jörn Krüger einen ausgewiesenen Experten für diese wichtige Position gewinnen konnten», sagte Buchholz. Als Projektleiter zur Errichtung des Instituts sei Krüger bereits seit drei Jahren am Aufbau der neuen Behörde beteiligt gewesen.

Krüger leitete unter anderem eine Schule in Lübeck und war als Schulaufsichtsbeamter für berufsbildende Schulen tätig. Das neue Institut war zum 1. Januar 2021 als Landesamt im Geschäftsbereich des Ministeriums gegründet worden. Hier werden Aufgaben der beruflichen Bildung gebündelt, die bislang in verschiedenen Ministerien und nachgeordneten Behörden verortet wurden. Dazu gehören Angelegenheiten der betrieblichen Berufsausbildung und des Übergangs von der Schule in den Beruf sowie der nicht-akademischen Gesundheits- und Pflegeberufe. Darüber hinaus ist das Institut mit Sitz in Kiel und rund 100 Mitarbeitern obere Aufsichtsbehörde für berufsbildende Schulen und für deren Personalverwaltung sowie die Aus- und Weiterbildung der Berufsschullehrkräfte zuständig.

