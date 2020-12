Insolvenzantragspflicht auch im Januar ausgesetzt

Bremen (dpa) – Die Insolvenzantragspflicht für Unternehmen soll nach dem Willen von Bund und Ländern auch im Januar ausgesetzt bleiben. Die eigentlich am 31. Dezember auslaufende Sonderregelung solle um einen Monat verlängert werden, kündigte der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Sonntag vor Journalisten in Bremen an. Demnach sind Unternehmen, die wegen der Corona-Krise in Bedrängnis geraten sind, derzeit nicht verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen.

Die geplante Verlängerung ist laut Bovenschulte allerdings nicht Bestandteil der am Sonntag zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) getroffenen Beschlüsse zur Eindämmung des Coronavirus. Eine nächste Runde der Ministerpräsidenten ist nach seinen Worten für den 5. Januar angesetzt.

