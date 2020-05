Insolventer Geflügelverarbeiter findet Käufer

Bremervörde (dpa/lni) – Der insolvente Geflügel- und Wildfleischverarbeiter Geti Wilba in Bremervörde (Kreis Rotenburg) hat einen deutschen Fonds als Käufer gefunden. Alle 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Bremervörde und Cuxhaven-Altenwalde würden übernommen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der Verkauf an einen Fonds von Capital Management-Partners (CMP) solle in wenigen Wochen rechtskräftig werden, wenn auch das Bundeskartellamt seine Freigabe erteilt.

Geti Wilba hatte im Februar einen Antrag auf Insolvenz gestellt. Die Firma, entstanden 1984 aus zwei Familienunternehmen, verarbeitet Geflügel und Wild und stellt Tiefkühlkost her.

