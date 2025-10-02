Insolvente Modemarke Closed bekommt neue Eigentümer

Hamburg (dpa) –

Die Hamburger Modemarke Closed bekommt neue Eigentümer. Das insolvente Unternehmen werde von der erfahrenen deutschen Unternehmerfamilie Böck und Dieter Holzer übernommen, teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters Stefan Denkhaus mit. «Damit geht das Hamburger Unternehmen an in der internationalen Modebranche erfahrene und geschätzte Unternehmer und Manager», hieß es. Der Unternehmenssitz der Modemarke werde in Hamburg bleiben.

Anfang August hatte Closed einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt. Gründe waren laut einer Mitteilung des Unternehmens eine hohe Verschuldung und die Kosten, die sich daraus ergeben. Grundsätzlich arbeite die auf Jeans spezialisierte deutsche Marke aber profitabel, hieß es. Dieter Holzer war bis 2016 Vorstandschef bei Tom Tailor. Die Familie Böck baute das Modelabel Marc O’Polo in Bayern (Stephanskirchen) auf.

Filialen in Deutschland und im europäischen Ausland

Closed betreibt Geschäfte, verkauft Mode online und über Händler. Nach Angaben des Insolvenzverwalters hat Closed 27 Filialen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Belgien und Spanien. Es gibt zudem sechs Outlets und neun Franchisegeschäfte im In- und Ausland. Die Standorte im Ausland seien von dem Insolvenzantrag nicht betroffen.

Die Modemarke beschäftigt nach Angaben von Denkhaus etwa 450 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von ungefähr 120 Millionen Euro. Auf welches Jahr sich die Angabe bezieht, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Die Geschäfte seien weiter geöffnet, sagte eine Sprecherin des Insolvenzverwalters im August.

Demnach erzielte Closed zuletzt 40 Prozent des Umsatzes, indem es Mode an Händler weiterverkaufte. Es gebe rund 1.000 solcher Geschäftskunden. Die Läden machten 35 Prozent am Umsatz aus. Das Onlinegeschäft hat einen Anteil von einem Viertel. Weitere Einzelheiten wollen Denkhaus und die neuen Eigentümer am Montag bei einem Pressegespräch mitteilen.