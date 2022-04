Etwas Stau im Norden wegen anstehender Feiertage

Elmshorn/Bad Oldesloe/Neumünster (dpa/lno) –

Wegen der anstehenden Oster-Feiertage hat es am Samstag auf den Autobahnen in Norddeutschland etwas Stau gegeben. Die Autobahnpolizei in Neumünster meldete am Mittag «ein bisschen Verkehr in Richtung Norden». Vor dem Nord-Ostsee-Kanal habe es sich in Richtung Dänemark auf wenigen Kilometern gestaut. Auch auf der Autobahn 7 im Bereich Haßmoor (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mussten Autofahrer wegen eines Unfalls etwas Geduld mitbringen, wie die Polizei in Schleswig mitteilte. Der Stau zog sich demnach über mehrere Kilometer. Zuvor hatte es einen Hagelschauer gegeben.

Ebenfalls wegen Hagelschauern gab es im Bereich der Autobahnpolizei in Bad Oldesloe kleinere Behinderungen. Größere Staulagen seien aber ausgeblieben, sagte ein Sprecher. In Ostholstein sei das Fahrzeugaufkommen «für ein Wochenende normal» gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Scharbeutz. Das könne auch an dem eher schlechten Wetter liegen, vermutete er. Im Verkehrsbereich der Autobahnpolizei Elmshorn, die für die A23 zuständig sei, sei es ebenfalls ruhig geblieben.

Zu Ostern erwartet der ADAC nach der Aufhebung der meisten Corona-Maßnahmen in Deutschland für den Raum Hamburg eine Reisewelle. Megastaus wie im Sommer soll es laut Prognose des Autoclubs rund um die Hansestadt aber nicht geben.