Inselkantor kritisiert Lockerung der Corona-Beschränkungen

Juist (dpa/lni) – Eine Lockerung der Zugangsbeschränkungen zu den ostfriesischen Inseln sorgt auf Juist für Kritik. «Als eine schallende Ohrfeige» erscheine die jüngste Verfügung des Landkreises Aurich zur Aufhebung des Reiseverbots für Handwerker jeglichen Gewerbes, schrieb Inselkantor Stephan Reiß am Freitag. In den vergangenen zehn Tagen habe sich nichts an der Gefahrensituation, weder im Lande noch auf der Insel geändert. Es sei nicht nachzuvollziehen, «dass unsere Arbeit und unser gesamtes Sozialleben auf einen nie da gewesenen Nullpunkt zurückgefahren ist», aber Handwerker möglicherweise aus Risikogebieten einreisen dürften, so der Kirchenmusiker.

Ab Montag dürfen Mitarbeiter von Firmen, die auf Norderney, Baltrum oder Juist tätig sind, dort wieder hinfahren und arbeiten. Zuvor war dies als Ausnahme auf «kritische Infrastruktur» beschränkt. Auch Menschen, die ihren ersten Wohnsitz auf den Inseln haben, dürfen sie wieder verlassen oder vom Festland kommen. Urlauber und Zweitwohnungsbesitzer sind von der Lockerung ausdrücklich ausgenommen.

