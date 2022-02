Inselhäfen brauchen Platz für neue Schiffstypen

Oldenburg (dpa) – Die Inselhäfen vor der niedersächsischen Küste und ihre Versorgungshäfen an Land werden sich in den kommenden Jahren auf neue Schiffe mit vielen verschiedenen Antriebsarten einstellen. Über dieses und andere Projekte berichten die niedersächsischen Seehäfen am heutigen Tag in Oldenburg. Zugleich geht es um die wirtschaftliche Entwicklung der Häfen 2021. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) wird den Bericht erstatten.

Nach Angaben der landeseigenen Gesellschaft Niedersachsen Ports werden künftige neue Schiffstypen wie Wasserbusse oder Wassertaxis die Inseln anlaufen. Reedereien stellten auf alternative Antriebsarten um. Dafür seien entsprechende Versorgungseinrichtungen notwendig. Zum Beispiel sind Elektroschiffe mit Solar- oder Batterieantrieb auf dem Vormarsch.

