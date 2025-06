Insektenspraydose auf heißer Herdplatte löst Explosion aus

Uetze (dpa/lni) –

Eine Insektenspraydose hat in einem Einfamilienhaus in der Region Hannover eine Explosion ausgelöst. Einem 90-Jährigen in Uetze war die Dose am Sonntag aus Versehen auf eine heiße Herdplatte gefallen und detoniert, wie die Polizei mitteilte. Die Explosion brach Teile des Mauerwerks heraus und riss einen Fensterflügel aus der Verankerung. Der Senior erlitt leichte Verbrennungen und ein Knalltrauma, er kam ins Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 4.000 Euro.