Insektenschaugarten wird am Bremer Weserwehr eröffnet

Bremen (dpa/lni) – Der BUND Bremen eröffnet am heutigen Nachmittag (14.30 Uhr) gemeinsam mit anderen Naturschutzgruppen einen am Weserwehr gelegenen, 800 Quadratmeter großen Insektenschaugarten. Mehr als 1000 Wildpflanzen und ebenso viele Blumenzwiebeln wurden gepflanzt. Die Pflanzen sollen im nächsten Frühjahr Insekten Nahrung bieten. Der BUND Bremen legte den Garten in Kooperation mit der Regionalgruppe Weser-Ems des Naturgarten e.V. und mit Unterstützung von Landschaftsgarten-Auszubildenden an. Die Fläche wird vom Weserkraftwerk Bremen zur Verfügung gestellt.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-837472/2

