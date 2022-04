Innensenator stellt Bremer Kriminalstatistik vor

Bremen (dpa/lni) –

Wie hat sich die Kriminalität in Bremen entwickelt? Antworten darauf gibt die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2021, die Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) heute (11.00 Uhr) vorstellt. Er spricht gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Polizei Bremen und Bremerhaven sowie des Landeskriminalamtes über die Entwicklung der Straftaten im zweiten Corona-Jahr. Die Pandemie hatte im Vorjahr Einfluss auf die Art der Taten. So sank im Jahr 2020 die Zahl der Wohnungseinbrüche, weil mehr Menschen als früher im Homeoffice arbeiteten. Fälle von häuslicher Gewalt und Einbrüche in Büros sowie Diensträume nahmen dagegen zu.