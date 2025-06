Innenministerin dankt Katastrophenschützern für Einsatz

Heide (dpa/lno) –

Beim Besuch des landesweiten Tags des Katastrophenschutzes in Heide hat die Innenministerin Schleswig-Holsteins, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), Katastrophenschützern für ihren Einsatz gedankt. «Sie alle sind Teil eines Netzwerks, das nicht nur im Notfall funktioniert, sondern tagtäglich trainiert, plant und vorbereitet», sagte die Ministerin per Mitteilung.

Am Samstag gaben Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren und des Technischen Hilfswerkes unter dem Oberthema «Wasser» einen Einblick in ihre Arbeit. Zum Programm gehörten Vorstellungen verschiedenster Hilfsmittel zum Katastrophenschutz und Infoveranstaltungen. Kinder konnten sich auf dem Marktplatz an einer Löschwand selbst als Rettungskräfte ausprobieren.

Dieses Jahr wurde zum letzten Mal ein eigener landesweiter Tag zum Bevölkerungsschutz in Schleswig-Holstein veranstaltet. Ab dem nächsten Jahr will sich das Land an dem bundesweiten Veranstaltungstag beteiligen, teilte das Ministerium mit.