Innenminister dankt Polizisten für Auslandseinsatz

Boris Pistorius (SPD), Innenminister Niedersachsen, sitzt im Landtag. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Für ihren Auslandseinsatz über die Weihnachtsfeiertage hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius Polizeibeamtinnen und -beamten gedankt. Eingesetzt sind sie zum Beispiel bei Missionen wie einem Polizeiausbildungsprojekt in Afghanistan oder bei der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Gerade in der Weihnachtszeit sei der Auslandseinsatz mit besonderen Entbehrungen verbunden, sagte Pistorius laut Mitteilung. Die Beamten seien lange von der Familie und von Freunden getrennt, müssten extreme klimatische Bedingungen in den Zielländern verkraften und seien besonderen Gefährdungen ausgesetzt. «Ich bedanke mich auch im Namen aller Bürgerinnen und Bürger und der Landesregierung für die Bereitschaft, diese außergewöhnlichen Aufgaben zu übernehmen», betonte der Politiker.

Derzeit sind laut Innenministerium in Afghanistan fünf Polizistinnen und Polizisten aus Niedersachsen eingesetzt. Für die europäische Grenzschutzagentur Frontex arbeiten elf Beamte in Griechenland, Italien, Kosovo, Somalia, Mali, Ukraine und Georgien. Seit 1994 hat Niedersachsen 686 Polizisten im Ausland eingesetzt. Seit 2017 betreibt das Bundesland auch eine Ausbildungskooperation der Polizeiakademie Niedersachsen mit der nationalen Polizeischule der malischen Polizei in Bamako.

