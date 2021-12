Innenbehörde will Corona-Regeln bei Demos verschärfen

Hamburg (dpa/lno) – Angesichts tausender meist unmaskierter Teilnehmer an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen will die Hamburger Innenbehörde die Corona-Regeln bei Versammlungen verschärfen. Geplant sei, eine Maskenpflicht für Demonstrationen mit mehr als 500 Teilnehmern, sagte ein Behördensprecher am Montag. Auch werde über eine mögliche Teilnehmerbegrenzung nachgedacht. Der Senat werde sich voraussichtlich am Dienstag damit befassen. Zuvor hatte der NDR über die Pläne berichtet.

Seit Wochen gehen in Hamburgs samstags Corona-Skeptiker und Impfgegner auf die Straße – inzwischen mit großem Zulauf. Am vergangenen Samstag versammelten sich in der Hamburger Innenstadt nach Polizeiangaben rund 8000 Menschen, in der Woche zuvor waren es 5000.

