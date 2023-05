Polizeipräsident erinnert auf Jahresempfang an Amoklauf

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer hat beim Jahresempfang der Polizei an den Amoklauf von Hamburg-Alsterdorf mit acht Toten erinnert. Die Tat sei besonders erschreckend gewesen und beschäftige die Polizei immer noch bei der Aufarbeitung, sagte Meyer am Donnerstag.

«Ein solches Ereignis ist sicherlich das Schlimmste, was ich – und ich glaube, viele von uns – je erlebt haben. Immer wieder flackern Bilder auf, auch gerade bei den Kolleginnen und Kollegen, die bei diesem Einsatz mit dabei waren», sagte Meyer. «Man darf nicht vergessen, das waren teilweise 19-Jährige, 20-Jährige, 21-Jährige junge – kurz nach der Ausbildung – Frauen und Männer, die in diesem Einsatz dann diese traumatischen Dinge erleben mussten.»

Meyer begrüßte in seiner Rede auch Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, die er zum Teil am Abend in einer Sitzung des Innenausschusses wiedersehen wird, wo es um den Stand der Ermittlungen zum Amoklauf geht. Der Aussschuss dient der Aufklärung – «und der haben wir uns ja ehrlicherweise auch verschrieben», sagte Meyer, der voraussichtlich im Herbst in den Ruhestand verabschiedet wird.

Gut zwei Monate nach der Amoktat mit acht Toten bei einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas in Hamburg will sich der Innenausschuss der Bürgerschaft am Donnerstag mit dem Stand der Ermittlungen befassen. Dabei wird neben Vertretern der Staatsanwaltschaft erneut auch Innensenator Andy Grote (SPD) den Abgeordneten berichten.

Zuletzt hatte die Generalstaatsanwaltschaft vor zwei Wochen mitgeteilt, dass im Zusammenhang mit der Waffenerlaubnis des Attentäters Philipp F. gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt wird. Auch gegen Mitglieder des Prüfungsausschusses im Schießclub des Attentäters laufen Ermittlungen.

Philipp F. hatte am 9. März nach einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas sieben Menschen – darunter ein ungeborenes Kind – und sich selbst erschossen. Der Besitz der Tatwaffe, einer halbautomatischen Pistole, war ihm von der Waffenbehörde genehmigt worden. Eine Überprüfung in seiner Wohnung nach einem anonymen Hinweis auf psychische Auffälligkeiten war wenige Wochen vor der Tat ohne weitere Maßnahmen geblieben.