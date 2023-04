Grote: Behörde hätte Amoktat wohl nicht verhindern können

Blumen liegen vor dem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas in der Deelböge. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Polizei und die Innenbehörde sehen weiter keine Verfehlung der Waffenbehörde bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung des späteren Amok-Schützen Philipp F. Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Hans Martin Meyer verwiesen am Donnerstag vor dem Innenausschuss der Bürgerschaft auf bisherige Erkenntnisse einer Prüfgruppe der Polizei und der Fachaufsicht der Innenbehörde. Demnach sei der 35-jährige Sportschütze nach einem anonymen Hinweis wenige Wochen vor der Tat eng an den rechtlichen Vorgaben und nach den üblichen Standards überprüft worden.

Auch wenn ein von Philipp F. verfasstes Buch, mit dem der anonyme Hinweisgeber die psychische Störung des späteren Täters belegen wollte, von der Waffenbehörde ausgewertet worden wäre, hätte die Tat wohl nicht verhindert werden können, sagte Meyer. Denn selbst wenn man zu dem Schluss gekommen wäre, ein fachpsychologisches Gutachten anzufordern, hätte dem 35-Jährigen die Waffe nicht sofort entzogen werden können. Laut dem Zwischenbericht der Prüfgruppe «kann man nach jetzigem Stand keinen rechtlichen Vorwurf gegen die Mitarbeiter der Waffenbehörde erheben», sagte Meyer.

Die Überprüfung des Sportschützen habe dem Standard entsprochen, sagte auch Grote. «Mit dem Wissen von heute: Das hat nicht ausgereicht. … Deswegen müssen wir sicherstellen, dass in Zukunft mit derartigen Hinweisen noch umfassender umgegangen wird.» Eine Google-Recherche genüge nicht. Daher sollen in Hamburg künftig in ähnlichen Fällen für sogenannte Osint-Recherchen Experten des Landeskriminalamts hinzugezogen werden. «Die haben andere Möglichkeiten und die wollen wir nutzen», sagte Grote.

Wenn man sich aber frage, ob die Tat durch ein anderes Vorgehen der Waffenbehörde hätte verhindert werden können, «dann müssen wir mit dem Wissen von heute sagen: wohl nicht», sagte der Senator. Erneut forderte er eine Verschärfung des Waffengesetzes. «Es ist zu leicht für Menschen mit psychischen Erkrankungen, eine Waffe zu erlangen.»

Philipp F. hatte am 9. März nach einer Gemeindeversammlung der Zeugen Jehovas i Hamburg-Alsterdorf mit einer halbautomatischen Pistole sieben Menschen und schließlich auch sich selbst erschossen.