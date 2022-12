Initiator des ersten Duschbusses bekommt Verdienstorden

Hamburg (dpa/lno) –

Vor fast drei Jahren ging eine große Idee des Hamburgers Dominik Bloh erstmals auf ihre wichtige Reise durch die Hansestadt. Der einstige Obdachlose hatte gemeinsam mit Unterstützern im Dezember 2019 Hamburgs ersten Duschbus für Bedürftige in Betrieb genommen. Fast 20.500 Mal haben Menschen ohne Dach über dem Kopf seitdem duschen können – ohne dafür bezahlen zu müssen. Nun bekommt der Initiator dieses Projektes am Montag (11.00 Uhr) den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Den verleiht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zum Tag des Ehrenamtes höchstpersönlich im Schloss Bellevue in Berlin.

Neben Bloh werden noch 14 weitere Menschen mit dem Orden ausgezeichnet, darunter der Musiker Frank Zander sowie aus dem Norden Peter Reibisch (Medibüro Kiel – medizinische Behandlung für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz) und Catharina Paulsen (Kieler Verein Hempels, Straßenmagazin Hempels). Die Verleihung wird live im Internet übertragen.