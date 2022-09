Initiative «Klimaentscheid Hamburg» nicht zustande gekommen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Volksinitiative «Klimaentscheid Hamburg» für ein deutlich strengeres Klimaschutzgesetz in Hamburg ist nicht zustande gekommen. Die Initiative habe die notwendigen Unterschriften erst am 12. August eingereicht und damit rund zwei Monate später als zulässig, teilte die Innenbehörde am Mittwoch in der Hansestadt mit. Um mit ihrer Volksinitiative erfolgreich zu sein und im nächsten Schritt ein Volksbegehren starten zu können, mussten die Unterstützer 10.000 Unterschriften sammeln. Nach eigenen Angaben bekamen sie mehr als 13.500 zusammen.