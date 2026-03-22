«Inhaltlich sehr gut»: Fritz lobt Werder-Trainer Thioune

Wolfsburg (dpa) –

Nach dem wichtigen 1:0-Sieg beim VfL Wolfsburg hat Werder Bremens Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz den Anteil von Trainer Daniel Thioune an dem sportlichen Aufschwung der vergangenen Wochen hervorgehoben. «Daniel hat eine sehr gute Ansprache. Die Jungs folgen ihm. Er ist inhaltlich sehr gut. Er gibt Lösungsansätze. Er ist auch sehr im Detail drin – gerade in der Trainingsarbeit unter der Woche. Das macht er wirklich hervorragend», sagte Fritz in der Sport1-Sendung «Doppelpass».

Im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga haben die Bremer drei der vergangenen vier Spiele gewonnen und sich dadurch einen Vorsprung von sieben Punkten auf den Tabellenvorletzten Wolfsburg erarbeitet.

Fritz warnte jedoch davor, die Situation vor den letzten sieben Saisonspielen zu unterschätzen. «Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen weiter draufpacken, um am Ende die Klasse zu halten», sagte er bereits in Wolfsburg. «Ich warne davor: Wenn sich hier nur einer zu sicher ist, werden wir das sehr deutlich ansprechen.»