Infozentrum in altem S-Bahnwaggon informiert über neue S4

Hamburg (dpa/lno) –

Mit einer interaktiven Ausstellung will die Deutsche Bahn interessierte Bürger über die neue S-Bahn 4 zwischen Altona und Bad Oldesloe informieren. Die Schau in einem ausrangierten Mittelwagen in Hamburg-Wandsbek soll in Zukunft zweimal wöchentlich ihre Türen öffnen, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit. Unter anderem können die Besucher in einem Fahrsimulator die neue Strecke erleben und an einem Quiz teilnehmen. Die S4-Ost ist nach Angaben der Verkehrsbehörde eines der wichtigsten Nahverkehrsprojekte für Hamburg und Schleswig-Holstein und soll bis 2030 Hamburg mit Bad Oldesloe verbinden.

«Die S4-Ost wird den Hamburger Osten, die äußeren Stadtteile und die Metropolregion noch stärker an die innere Stadt anbinden, mehreren tausend Menschen eine schnelle, bequeme und nachhaltige Mobilität ermöglichen sowie Hamburgs Straßen und den Hauptbahnhof maßgeblich entlasten», sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Ende 2027 sollen erste S-Bahn-Züge der neuen Baureihe auf dem Abschnitt zwischen Hasselbrook und Rahlstedt verkehren.

Im Mai transportierte ein Lastwagen das 35-Tonnen-Schwergewicht zur Baustelle an der Hammer Straße. Zwei 200-Tonnen Kräne waren im Einsatz, um den Wagen auf sein eigens dafür installiertes 30 Meter langes Gleis zu setzen. In den vergangenen Wochen gestaltete die Bahn den ausrangierten Mittelwagen von 1975 zum S-4 Unikat um. In der S-Bahn finden sich acht thematische Stationen, unter anderem zum Bau, dem Umwelt- und Lärmschutz und dem Betrieb.