Info-Kampagne gegen Trickbetrüger in Braunschweig gestartet

Braunschweig (dpa/lni) – In Braunschweig soll Enkeltrick-Betrügern und anderen Abzockern das Handwerk gelegt werden. Die Polizei startete in Zusammenarbeit mit der Stadt und mehreren Nachbarschaftsinitiativen eine Info-Kampagne, um vor allem ältere Menschen besser vor Kriminalität zu schützen. Wie der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch berichtete, begann der Versand entsprechender Info-Pakete an über 40 000 Bürgerinnen und Bürger.

Damit solle die Vorsicht etwa gegenüber vermeintlichen Verwandten oder Polizisten, die Geld fordern, erhöht werden. Oft schleichen sich auch als «Handwerker» getarnte Diebe in Wohnungen von Senioren ein. Die ersten Anschreiben würden nun in der Braunschweiger Weststadt verteilt. Auch die «Braunschweiger Zeitung» hatte über die Präventionsaktion berichtet.