Influencerin Kim Flint stirbt mit 33 Jahren an Krebs

Hamburg (dpa) –

Die Influencerin Kim Flint ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 33 Jahren gestorben. «Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich eingeschlafen», teilte ihre Familie am Montag unter der Überschrift «Umzug in den Himmel» auf ihrem Instagram-Account mit. Dazu stellte sie ein Foto von der jungen Frau, das sie beim Wasserskifahren zeigt. Unterlegt ist der Beitrag mit fröhlicher Musik.

Die Nichte von Schauspielerin Katja Flint war an einem unheilbaren Nebennierenkarzinom erkrankt. In den sozialen Medien berichtete sie offen über ihre Krankheit, erzählte von freudigen Ereignissen wie ihre Hochzeit im Sommer auf Sylt, aber auch von Rückschlägen beim Kampf gegen den Krebs. Bis zuletzt war die hoffnungsvoll.

Große Betroffenheit in den sozialen Medien

Noch wenige Tage vor ihrem Tod hatte sich Kim Flint in einem Video voller Zuversicht gezeigt. Damals berichtete sie, dass es in einer Heidelberger Klinik eine neue Therapie für sie gebe. «Die Hoffnung. Der Strohhalm ist da. Leute, ich fasse es einfach nicht. Licht am Horizont», schrieb sie.

Der Tod von Kim Flint löste große Betroffenheit in den sozialen Netzwerken aus. Viele Menschen bewunderten den Mut und die Zuversicht, mit dem die junge Frau sich ihrem Schicksal entgegenstellte. Hunderte hatten sich zuvor an Charity-Aktionen für Kim Flint beteiligt und Geld für ihre Stiftung Kim-Flint-Foundation gesammelt, die die seltene Krankheit erforschen will. Flint lebte in Hamburg.