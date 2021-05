Infektionszahlen in Niedersachsens fallen leicht

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen sind zum 1. Mai leicht gefallen. Am Samstag wurden nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) 1244 neue Fälle registriert, die Sieben-Tages-Inzidenz des Landes fiel im Vergleich zum Vortag von 106,7 auf 101,8, wie aus der Internetseite der Landesregierung zur Corona-Lage hervorging. Am Freitag waren 1779 neue Fälle gemeldet worden. Die Zahl der Covid-19-Patienten in den niedersächsischen Kliniken sank demnach auf 973, davon waren allerdings weiterhin 303 auf Intensivstationen (Stand Freitag).

Die höchste Inzidenz wurde im Landkreis Vechta mit einer Inzidenz von 280,1 verzeichnet, gefolgt von den Städten Salzgitter (213,8) und Delmenhorst (197,3). In allen drei Hotspots sanken die Werte erneut im Vergleich zum Vortag. In der Region Hannover fiel die Inzidenz auf 120,6 – damit ist immerhin Terminshopping weiterhin möglich. Die Stadt Bremen verzeichnete eine Inzidenz von 130,1.

Auch im Landkreis Rotenburg/Wümme gilt von Montag an eine Ausgangsbeschränkung. Der Inzidenzwert von 100 wurde an drei Tagen hintereinander überschritten, am Samstag lag er bei 103,2.

Corona-Lage in Niedersachsen