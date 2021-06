Infektionsgeschehen in Niedersachsen weiter niedrig

Ein Arzt hält einen Tupfer für einen Abstrich für einen Corona-Test in der Hand. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen bleibt in Niedersachsen auf niedrigem Niveau. Nach Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Montag wurden 3,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert. Der Wert blieb im Vergleich zum Sonntag unverändert; es wurden elf neue Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt in Niedersachsen unverändert bei 5757. Im Bundesland Bremen sank die Sieben-Tage-Inzidenz von 7,2 auf 6,9. In der Stadt Bremerhaven lag die Inzidenz bei 0, in der Stadt Bremen selbst bei 8,3.

