Infektionsgeschehen in Niedersachsen kaum verändert

Hannover (dpa/lni) – Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen hat sich am Freitag im Vergleich zum Vortag nur minimal verändert. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank nach Angaben des Robert Koch-Instituts auf 197,6 – nach 198,7 einen Tag zuvor. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner infizierten sich binnen einer Woche neu mit dem Virus. 2845 Neuinfektionen kamen hinzu, außerdem starben 20 weitere Menschen. Die regional höchste Inzidenz verzeichnete die Stadt Salzgitter mit 329,3. Am Tag zuvor lag die Inzidenz dort noch bei 368,7.

Der Hospitalisierungsindex in Niedersachsen stieg auf 6,1 nach 5,9 am Donnerstag. So viele Menschen pro 100.000 Einwohner kamen mit einer Covid-19-Erkrankung neu in eine Klinik. Die Hospitalisierungsrate ist der maßgebliche Wert, was die Warnstufen in Niedersachsen anbelangt. Aktuell gilt die zweite Warnstufe. Die Auslastung der Intensivbetten sank dagegen leicht von 10,7 Prozent auf 10,6 Prozent.

Im kleinsten Bundesland Bremen wurde am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 227,0 nach 223,3 am Vortag verzeichnet. 215 Neuinfektionen wurden gezählt, zwei weitere Todesfälle kamen hinzu.

© dpa-infocom, dpa:211207-99-288016/7

