Infektionsgeschehen: Corona-Zahlen in Niedersachsen steigen

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die Kennzahlen für das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen nehmen zu. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 1372,3 nach 1319 am Freitag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb einer Woche mit dem Virus angesteckt haben. Mit 22.067 bestätigten neuen Fällen erhöhte sich die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen auf 1.251.823. Es wurden 12 neue Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert. Die höchste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2232,2. Den niedrigsten Wert hat der Landkreis Helmstedt mit 642,5.

Auch die Hospitalisierungsinzidenz stieg etwas – von 12,1 am Freitag auf 12,5 am Samstag. Dieser Wert bezeichnet die Zahl der Neuaufnahmen von Patientinnen und Patienten in Kliniken je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche. Es können auch Menschen mit positivem Corona-Test darunter sein, die wegen anderer Erkrankungen im Krankenhaus sind. Die Auslastung der Intensivstationen mit Covid-19-Patienten erhöhte sich von 5,6 auf 6,0.

In Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuansteckungen am Samstag laut RKI bei 882,0 nach 839,8 am Freitag. Im Zusammenhang mit Corona gab es im kleinsten Bundesland einen weiteren Todesfall.