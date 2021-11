Industriehalle in Hannovers Norden steht in Flammen

Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Hannover (dpa/lni) – Ein Brand ist in einer großen Industriehalle im Norden Hannovers ausgebrochen. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot in dem Betrieb im Brinker Hafen im Einsatz – unklar sei noch, was in der Halle brenne, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitag. Die Menschen auch in den angrenzenden Stadtteilen seien gewarnt worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde das Feuer kurz nach Mittag gemeldet, ein Zeuge bemerkte demnach Rauch. Die schwarze Rauchsäule sei schon von weitem zu sehen.

© dpa-infocom, dpa:211105-99-881245/3