Industrie in Hamburg erzielt weniger Umsatz

Hamburg (dpa/lno) –

Die Industrie-Umsätze in Hamburg lagen im ersten Halbjahr preisbereinigt um 4,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das teilte das Statistikamt Nord mit. Zu den Gründen der Entwicklung machte das Amt wie üblich keine Angabe. Allerdings hob es hervor, dass ohne Berücksichtigung der Mineralölverarbeitung die Umsätze inflationsbereinigt gestiegen wären. Die Mineralölverarbeitung verzeichnete in dem Zeitraum im Vorjahresvergleich ein Minus von neun Prozent. In Hamburg gibt es Betriebssitze von Unternehmen wie BP, Shell und Esso. Das Amt betrachtete unter bestimmten Voraussetzungen auch ausgelagerte Fertigung.