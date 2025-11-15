Ina Müller entsorgt alte Liebesbriefe

Bremen (dpa) –

Sängerin Ina Müller trennt sich von alten Liebesbriefen. Sie wolle sich damit auf ihren Tod vorbereiten, sagte sie in der Radio-Bremen-Talkshow «3nach9». Die aus dem Landkreis Cuxhaven stammende Sängerin habe sich gefragt, was sie damit noch wolle: «Gibt es etwas noch Deprimierenderes, als mit 80 im Schaukelstuhl zu sitzen und sich durchzulesen, wie geil das Leben mal war?»

Müller, die im Sommer 60 wurde, hat gerade ihr neues Album «6.0» veröffentlicht. Darin beschäftigt sie sich auch mit dem Thema Tod, das sie derzeit auch privat bewege. So kündigte sie an, demnächst Mitglied in einem Verein für Sterbehilfe zu werden.