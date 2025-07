In Travemünde wird die zweitgrößte Regatta eröffnet

Das Rennen um den Rotspon Cup wird in diesem Jahr zum Städteduell. Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) wird auf seinen Kieler Amtskollegen Ulf Kämpfer treffen. (Archivbild) Markus Scholz/dpa

Travemünde (dpa/lno) –

In Travemünde beginnt heute die Travemünder Woche. Am Abend eröffnet Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) die nach der Kieler Woche zweitgrößte Regatta Deutschlands. Direkt nach dem traditionellen Kommando «Heißt Flagge» gibt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Startsignal für die Langstreckenregatta «Rund Fehmarn». Die Veranstalter rechnen bis zum 27. Juli mit 500.000 bis 600.000 Besuchern.

Ein Höhepunkt bleibt auch in diesem Jahr das Rennen um den «Rotspon Cup». Dabei treten historische Jachten auf der Trave gegeneinander an. Lübecks Bürgermeister Lindenau trifft am 23. Juli um 11.30 Uhr auf seinen Kieler Amtskollegen Ulf Kämpfer (beide SPD).

Mit rund 350 gemeldeten Booten und etwa 770 Aktiven fällt das Teilnehmerfeld diesmal deutlich kleiner aus als 2024. Damals gingen 745 Boote mit fast 1500 Teilnehmern an den Start.