In St. Peter-Ording beginnt die Strandkorbsaison

St. Peter-Ording (dpa/lno) –

Die Strandkorbsaison startet: In St. Peter-Ording bringen Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale am Mittwoch (10.30 Uhr) die ersten der Körbe auf ihre Podeste. An dem zwölf Kilometer langen und bis zu zwei Kilometer breiten Sandstrand gibt es fünf bewachte Badestellen, an denen die rund 100 Kilogramm schweren Strandkörbe auf Podesten oder direkt im Sand aufgestellt werden. Bis alle rund 1250 Körbe stehen, wird es allerdings noch dauern. Gäste, die im März nach St. Peter-Ording kommen, können die Strandkörbe kostenfrei nutzen. Mit Beginn der Badesaison im April werden sie vermietet. Seinen Lieblingsstrandkorb online reservieren kann man aber erst für Buchungen ab Mai. Zuvor ist das nur vor Ort möglich.