In Lübeck öffnen am Montag die Weihnachtsmärkte

Am Montag beginnen die Weihnachtsmärkte in Lübeck (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Am Montag werden in Lübeck acht Weihnachtsmärkte eröffnet. Bis zum 30. Dezember locken liebevoll geschmückte Stände zu Bratwurst, Glühwein und weihnachtlichen Dekorationsartikeln. Offiziell eröffnet werden die Märkte mit dem «Adventsleuchten» in St. Marien (16.30 Uhr) und einer Lichterprozession durch die Altstadt.

Neben den acht Weihnachtsmärkten öffnen weitere an anderen Tagen: So erwarten der Kunsthandwerkermarkt St. Petri vom 26. November bis zum 15. Dezember und der Kunsthandwerkermarkt im Heilig-Geist-Hospital vom 29. November bis zum 8. Dezember ihre Besucherinnen und Besucher.

Größere polizeiliche Präsenz

Nach Angaben des Innenministeriums von Schleswig-Holstein werde derzeit noch an einem Sicherheitskonzept für die Weihnachtsmärkte im Norden gearbeitet. Ein Faktor solle dabei die Verstärkung der polizeilichen Präsenz sein, damit diese auch die Ordnungsämter vor Ort unterstützten. Auch sei es möglich, Einlasskontrollen zu veranlassen oder private Sicherheitsdienste zu beauftragen. Zunächst berichtete die «SHZ».