In Hildesheim geflohener Straftäter in Paris verhaftet

Hildesheim/Paris (dpa) –

Ein in Hildesheim entflohener psychisch kranker Straftäter ist nach fünf Monaten gefasst worden – in Paris. Französische Sicherheitskräfte hätten den 30-Jähren am Freitag verhaftet, teilte die Staatsanwaltschaft Hildesheim mit.

Der Mann war Anfang Oktober von einem genehmigten Ausgang nicht in das psychiatrische Krankenhaus zurückgekehrt. Angaben über die Gründe seiner Unterbringung in der Psychiatrie hatte die Staatsanwaltschaft unter Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte nicht gemacht. Gegen ihn lag nach der Flucht ein Haftbefehl vor.