In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es regnerisch

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Tag startet in Hamburg und Schleswig-Holstein mit regnerischem Wetter. Nur an der dänischen Grenze und an der Nordsee soll es etwas auflockern, andernorts bleibt es auch im Tagesverlauf stark bewölkt mit örtlich kurzen Schauern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 13 Grad. An den Küsten weht ein frischer bis starker Nordostwind.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es laut DWD auf 11 Grad ab. Es soll jedoch vielerorts aufklaren. Tagsüber wird es überwiegend freundlich mit Temperaturen von bis zu 15 Grad.