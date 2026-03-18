In Hamburg und Schleswig-Holstein strahlt die Sonne

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es frühlingshaft und heiter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die nördlichen Bundesländer Sonne und milde Temperaturen vorher. Zu danken sei dafür ein Hochdruckgebiet, welches das aktuelle Wetter beeinflusse.

Für den Mittwoch spricht der DWD von freundlichem Wetter. Es werde sonnig und auch die Temperaturen sollen wieder ansteigen. Höchstwerte von 16 Grad sollen erreicht werden – auch auf den Inseln werde es mit 12 Grad mild. Der Wind bleibe tagsüber schwach, weshalb die Menschen das frühlingshafte Wetter unbesorgt genießen können.

Langsam ziehen Wolken ins Land

In den kommenden Tagen gebe es weiterhin viel Sonne, auch wenn von Norden her dichte Bewölkung einziehe. Trotzdem bleibe es trocken und auch die Temperaturen sollen örtlich weiterhin heiter sein. In Flensburg sollen es am Donnerstag 13 Grad werden, in Hamburg erneut 16 Grad. In der Nacht zu Freitag wende sich das Wetter wieder.

Es soll noch nachts zu Regen kommen, weshalb der Freitagmorgen neblig werden könne. Im Laufe des Tages werde es dann aber wieder freundlicher. Allerdings sollen keine Höchstwerte wie am Mittwoch erreicht werden, es bleibe ein kleines bisschen frischer.