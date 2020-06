In Hamburg gestrandeter Mann nach drei Monaten abgereist

Pratap Pillai, Geschäftsmann aus Indien, arbeitet an seinem Laptop in seinem Zimmer im Hotel Europäischer Hof. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der in einem Hamburger Hotel gestrandete Geschäftsmann Pratap Pillai aus Indien ist abgereist. Nach rund drei Monaten durfte der durch die Corona-Krise und die Reisebeschränkungen ausgebremste Mann seinen Koffer packen, wie das Hotel am Sonntag erklärte. Der Abschied des Langzeitgastes sei emotional ausgefallen, berichtete «shz.de» am Samstag. «Für uns ist er fast wie ein Stück lebendiges Inventar. Wir gönnen es ihm aber, endlich heimzufliegen. Denn am Schluss merkte man: Die Luft ist raus. Aber alle Mitarbeiter haben ein paar Tränen in den Augen. Wir haben uns sehr an ihn gewöhnt und werden ihn vermissen», sagte Direktor Fabian Engels der Zeitung.

