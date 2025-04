In Hamburg arbeiten mehr Menschen im Gesundheitswesen

Hamburg (dpa/lno) –

Im Hamburger Gesundheitswesen haben 2023 mehr Menschen einen festen Job gefunden als im Jahr zuvor. So waren am Jahresende 2023 in Hamburger Krankenhäusern, Arztpraxen, Kliniken, Apotheken und Co. rund 161.600 Menschen beschäftigt, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das seien etwa 1.300 Beschäftigte oder 0,8 Prozent mehr als 2022. Der Anstieg fiel den Angaben zufolge damit etwas stärker aus als auf Bundesebene, wo der Zuwachs des Gesundheitspersonals 0,5 Prozent betrug. Zum Gesundheitswesen zählen auch neben anderen auch die stationäre und teilstationäre Pflege, der Rettungsdienst und der Gesundheitsschutz.

Der Großteil der Mitarbeitenden ist in Hamburg weiblich. Sieben von zehn Beschäftigten sind Frauen (69,7 Prozent). Der Frauenanteil liege unter dem Bundesdurchschnitt von 74,6 Prozent.

Die Krankenhäuser sind mit einem Anteil von 23,6 Prozent die größten Arbeitgeber in Hamburg: Hier sind 38.100 Menschen beschäftigt – 900 mehr als 2022.