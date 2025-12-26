In einigen Museen im Norden werden Tickets teurer

Kiel (dpa/lno) –

Wer in Schleswig-Holstein im kommenden Jahr einen Museumsbesuch plant, muss an einigen Orten mehr Eintritt bezahlen. Andere Museen bleiben beim bisherigen Ticketpreis. Das hat eine Stichprobe der Deutschen Presse-Agentur ergeben.

In den drei großen schleswig-holsteinischen Landesmuseen – auf der Museumsinsel Schloss Gottorf in Schleswig, im Freilichtmuseum Molfsee und im Wikinger-Museum Haithabu – wird der Eintrittspreis jeweils von 12,00 auf 14,00 Euro für ein Erwachsenen-Ticket angehoben. Der Preis für ermäßigte Tickets steige von 10,00 auf 12,00 Euro, teilt Frank Zarp, der Sprecher der Landesmuseen, auf dpa-Anfrage mit.

Städtische Museen in Lübeck erhöhen um einen Euro

Die städtischen Museen in Lübeck erhöhen ihre Eintrittspreise von April 2026 an von 8,00 auf 9,00 Euro pro Einzelticket, der Preis für «herausragende Sonderausstellungen» steigt von 11,00 auf 12,00 Euro. Das hat die Lübecker Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 6. November beschlossen. Grund sei die angespannte Haushaltslage und der unveränderte Zuschussbedarf des Museumsverbundes.

Im Europäischen Hansemuseum in Lübeck bleibe der Ticketpreis dagegen konstant, erklärt Sprecherin Iris von Borcke. Das Einzelticket kostet aktuell 16,00 Euro, ermäßigt 10,00 Euro. Freien Eintritt haben Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Das Hansemuseum zeigt 2026 zwei Sonderausstellungen: Vom 18. Mai an die dreimonatige Ausstellung des Archivs der Hansestadt Lübeck «Ziemlich privilegiert! Lübeck und die Reichsfreiheit». Ab 9. Oktober 2026 verwandelt sich mit der Ausstellung «Let’s play Mittelalter» ein Teil des Lübecker Burgklosters in eine begehbare mittelalterliche Gaming-Welt.

Museum auf Föhr hält Preise konstant

Das Museum Kunst der Westküste in Alkersum auf Föhr werde seine Eintrittspreise im neuen Jahr nicht erhöhen, erklärt Sprecherin Marlene Röker. Die Preise seien im Vorjahr erhöht worden. Aktuell kostet ein Einzelticket 12,00 Euro, ein ermäßigtes Ticket 7,00 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Das Museum zeigt 2026 fünf wechselnde Ausstellungen, unter anderem «Inselhopping – Föhr, Amrum, Sylt und Helgoland in Malerei und Fotografie» vom 22. Februar bis 7. Juni. Vom 22. Februar 2026 bis zum 13. September 2026 ist das Internationale Maritime Museum Hamburg zu Gast, Titel der Ausstellung ist «Maritime Revolutionen».

Ein Höhepunkt der schleswig-holsteinischen Landesmuseen sind Ausstellungen der englischen Künstlerin Rebecca Louise Law, die Installationen aus Blumen, Getreide und anderen Pflanzen erschafft. Ihre Kunst ist in mehreren Museen zu erleben: im Freilichtmuseum Molfsee, im Jüdischen Museum in Rendsburg und vom 2. April an in der Reithalle auf der Museumsinsel in Schleswig und im benachbarten Gottorfer Globushaus.