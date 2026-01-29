In diesen Landkreisen fällt die Schule aus

Drei berufsbildende Schulen in Nordhorn wechseln am Donnerstag auf Distanzunterricht. (Archivbild) Lars Penning/dpa

Nordhorn (dpa/lni) –

Wegen Schnee und Glätte verzichten zwei Landkreise in Niedersachsen heute in den Schulen weitestgehend auf Präsenzunterricht.

Im Landkreis Grafschaft Bentheim falle der Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen aus. Das gelte auch für das Missionsgymnasium Bardel, teilte der Landkreis mit. An den drei Berufsschulen in Nordhorn hingegen finde Distanzunterricht statt.

Auch im Landkreis Emsland gibt es an allen allgemeinbildenden Schulen keinen Unterricht. Die Berufsschulen wechseln in den Distanzunterricht. Ausgenommen sei hiervon die Akademie St. Franziskus Lingen. Nach Angaben des Landkreises kann ein sicherer Schülertransport nicht gewährleistet werden.

Schon in den vergangenen Tagen fiel in einigen Landkreisen in Niedersachsen witterungsbedingt der Unterricht aus.