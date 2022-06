In der Göhrde ökologischer Waldentwicklung auf der Spur

Göhrde (dpa/lni) –

Der Klimawandel bedroht unsere Wälder – auch in der Göhrde, einem idyllischen Landesforst in Nordostniedersachsen, stellt man sich darauf ein. Das 1991 eingeführte Programm Löwe+ (Langfristige ökologische Waldentwicklung) der Landesforsten zielt dabei vor allem auf eine deutliche Mischwaldvermehrung, Bodenschutz sowie standortgerechte Pflanzungen ab. «Wichtig ist die Erkenntnis, dass ein Wald immer mehr ist als die Summe seiner Bäume», sagt Knut Sierk, Sprecher der Landesforsten. In der Natur – so auch bei Wald und Forst – gehöre immer alles zusammen.

Kenny Kenner bietet im traditionsreichen Jagdrevier Göhrde fachkundige Führungen an. Er ist auch Wolfsberater für das Umweltministerium in Hannover.