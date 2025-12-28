In den Tagen vor Silvester zieht der Himmel im Norden zu

Auch wenn sich die Temperaturen zu Beginn der neuen Woche tagsüber im Plusbereich befinden, bleibt es in den Nächten frostig. (Symbolbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

In den nächsten Tagen kommt es in Schleswig-Holstein und Hamburg zu schwankenden Temperaturen, während immer mehr Wolken ins Land rollen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet damit, dass trotz zeitweise milderer Temperaturen Luft mit polarem Ursprung weiterhin für Frost sorgen kann.

Für den Sonntagvormittag meldet der DWD noch Frost und Glätte. Am Nachmittag können gebietsweise Höchsttemperaturen von bis zu sechs Grad erreicht werden. In der Nacht soll es mit Temperaturen um zwei Grad frostfrei bleiben. Allerdings seien laut einem Meteorologen des DWD «die Zutaten für Glätte gegeben», weshalb insbesondere in den Morgenstunden weiterhin Vorsicht geboten sei.

Tendenz zu mehr Wolken

Zum Start der neuen Woche soll ein Tiefausläufer über die nördlichen Bundesländer ziehen. Die damit einhergehende feuchte Luft sorgt den Angaben zufolge für mehr Wolken und gebietsweise leichten Niederschlag in den Tagen vor Silvester. Auch in der Silvesternacht könne der Himmel zugezogen sein. Die Temperaturen bleiben tagsüber voraussichtlich im Plusbereich, während es in den Nächten erneut zu Frost kommen kann.