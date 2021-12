In Bremerhaven kommt Corona-Warnstufe drei

Bremerhaven (dpa/lni) – In Bremerhaven gilt wegen der vielen Corona-Patienten in den Krankenhäusern ab Freitag die Warnstufe drei. Das beschloss der Magistrat der Seestadt, nachdem die Hospitalisierungsrate auf 100.000 Einwohner in einer Woche fünf Tage hintereinander höher als 6 gelegen hatte. Am Dienstag wurde ein Wert von 9,69 verzeichnet.

Unter Warnstufe drei dürfen Bars und Diskotheken nur noch Gäste bedienen, die geimpft und genesen und zusätzlich getestet sind (2G plus), wie ein Stadtsprecher am Donnerstag sagte. Ansonsten gelte für Geschäfte wie für Veranstaltungen weiterhin 2G. Auch der Bremerhavener Weihnachtsmarkt laufe weiter mit 2G.

Die Seestadt habe in den vergangenen zwei Wochen eine hohe Infektionsrate von mehr als 200 Ansteckungen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen gehabt, sagte der Sprecher. Die Inzidenz sinke wieder, doch zeitverzögert kämen die Schwerkranken nun in die Kliniken. Nach Angaben der Landesregierung lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch in Bremerhaven bei 191,1. In der Stadt Bremen betrug der Wert 239,1.

© dpa-infocom, dpa:211216-99-405821/2

