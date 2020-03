In allen Kreisen und kreisfreien Städten Coronafälle

Eine Person hält eine Atemschutzmaske in den Händen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Neumünster (dpa/lno) – Infektionen mit dem Coronavirus sind in Schleswig-Holstein mittlerweile in allen 15 Kreisen und kreisfreien Städten nachgewiesen worden. Am Montag meldete die Stadt Neumünster den ersten bestätigten Fall, wie ein Sprecher mitteilte. Betroffen ist eine Frau, die aus dem Urlaub in Österreich zurückgekehrt ist. Sie befinde sich in häuslicher Isolation. Mögliche Kontaktpersonen sollen nun ermittelt werden. Damit gibt es im Norden mindestens 124 bestätigte Fälle einer Infektion mit der Lungenkrankheit.