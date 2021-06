Impfzentren: Niedersachsen rückt teils von Weiterbetrieb ab

Ein Schild weist den Weg zu einem Impfzentrum. Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen hält es nicht mehr für nötig, sämtliche 50 Impfzentren im Land über den vom Bund geplanten Schließungstermin Ende September hinaus zu betreiben. Da einige der Impfzentren mit der Durchimpfung der Bevölkerung bereits sehr weit gekommen seien, müsse die Zukunft der Impfzentren differenziert betrachtet werden, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in Hannover. «Insofern müssen es nicht überall die großen Impfzentren sein.» Angestrebt werde auch der Einsatz mobiler Impfteams sowie dezentrale Impfangebote, bei denen aktiv auf die Menschen zugegangen wird – etwa in Stadtteilen, in denen sich bisher wenige Menschen haben impfen lassen.

Bund und Länder beraten derzeit noch darüber, wie es mit den Impfzentren nach dem 30. September weitergeht, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Oliver Grimm. «Wir planen nicht über den 30. September hinaus, 50 stationäre Impfzentren zu betreiben.» Wichtig sei aber, dass der Bund den Ländern über Ende September hinaus weiter Impfstoff zur Verfügung stellt für möglicherweise verbleibende Impfzentren und den Einsatz mobiler Impfteams.

