Impfungen in Pflegeeinrichtungen liegen im Zeitplan

Melanie Leonhard spricht bei einer Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft. Foto: Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Corona-Schutzimpfungen in den Hamburger Pflegeeinrichtungen kommen trotz knappen Impfstoffes gut voran. In der kommenden Woche sollen alle Impfwilligen eine Erstimpfung erhalten haben, wie Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch der mobilen Impfteams sagte. «Das bedeutet auch, dass planmäßig bis Anfang März die beiden nötigen Schutzimpfungen flächendeckend in allen Pflegeeinrichtungen durchgeführt werden können.» Für die ältesten Hamburgerinnen und Hamburger sei das ein wichtiger Schutz, «der durch eine sehr gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ermöglicht wurde».

Die mobilen Impfteams werden in Hamburg vom Deutschen Roten Kreuz organisiert. Dass man den ambitionierten Zeitplan einhalten könne, sei auch dem Umstand geschuldet, dass in den vergangenen Wochen massiv Impfstoff in die Pflegeeinrichtungen geleitet worden sei, hieß es in der Gesundheitsbehörde. Neben den rund 16 000 Bewohnern soll sich auch das Pflegepersonal impfen lassen – insgesamt geht es um etwa 30 000 Personen. Die Impfbereitschaft sei nach anfänglicher Zurückhaltung inzwischen großem Interesse gewichen, so dass die erwartete Impfquote von etwa 70 Prozent noch überschritten werden dürfte.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-206052/3