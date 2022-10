Impfungen gegen Grippe auch in Corona-Impfstellen möglich

Kiel (dpa/lno) –

An den 15 Corona-Impfstellen in Schleswig-Holstein werden von Mittwoch nächster Woche an auch Grippe-Impfungen verabreicht. Damit sollen Arztpraxen und Kliniken kurzfristig entlastet werden, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Wer einen Corona-Impftermin bucht, könne zum gleichen Termin zusätzlich die Grippeschutzimpfung erhalten. Wer nur gegen Grippe geimpft werden möchte, könne einen Termin an jedem Samstag ab 5. November vereinbaren, teilte das Ministerium weiter mit. Versichertenkarte und Impfpass seien mitzubringen.

Ministerin Kerstin von der Decken (CDU) appellierte noch einmal an die Bevölkerung, den Corona-Impfschutz nach den Empfehlungen aufzufrischen und sich auch gegen Grippe – beim Hausarzt oder in den Impfstellen – impfen zu lassen. Die Grippeschutzimpfung stehe, wie auch die Corona-Impfung, allen ab fünf Jahren zur Verfügung.